كوريا الشمالية توقف بث موجات التشويش ردا على وقف سيول البث الموجه

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أوقفت كوريا الشمالية بث موجات التشويش التي تهدف إلى منع استقبال البث الموجه من كوريا الجنوبية، وذلك بعد أن أوقفت وكالة المخابرات الكورية الجنوبية بثها الموجه نحو الشمال هذا الشهر.وصرح مسؤول حكومي رفيع المستوى في سيول بأن 10 ترددات تشويش كانت تبثها كوريا الشمالية، قد توقفت بدءا من الساعة 10 من مساء أول من أمس الثلاثاء، ولم يتبق منها سوى 3 ترددات.وأشار المسؤول إلى أن هذا الإجراء الكوري الشمالي لم يكن متوقعا، واعتبره إجراء متبادلا بعد قرار الوكالة بوقف بثها الموجه نحو الشمال.وأوضح أن قرار وكالة المخابرات الكورية الجنوبية بتعليق بثها الموجه نحو الشمال جاء ردا على وقف كوريا الشمالية لجميع بثها الموجه إلى الجنوب في شهر يناير من العام الماضي.وكانت كوريا الشمالية قد أوقفت بثها الموجه نحو الجنوب، والذي يشمل 6 ترددات، بعد أن أعلنت في أواخر عام 2023 أن علاقتها مع الجنوب عبارة عن علاقة بين دولتين معاديتان.الجدير بالذكر أن وكالة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية ظلت تبث برامج إذاعية وتلفزيونية موجهة نحو الشمال، منذ عام 1973.