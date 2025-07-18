لاعبة الجودو الكورية هو مي مي تفوز بذهبية في دورة الألعاب الجامعية

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فازت نجمة الجودو الكورية الجنوبية "هو مي مي" بميدالية ذهبية في دورة الألعاب الجامعية العالمية الصيفية لعام 2025 في منطقة "راين رور" الألمانية، لتحصل على لقبها الثاني على التوالي.وأحرزت اللاعبة الكورية الميدالية الذهبية اليوم في نهائي وزن 57 كيلوغراما للسيدات ضد نظيرتها المجرية "روجر زيرزاتشي" حيث تغلبت عليها بضربة قاضية باستخدام يدها اليسرى، بعد أن ظلت مسيطرة على المباراة بشكل كامل.وتعد هذه الميدالية الذهبية ذات أهمية خاصة بالنسبة لها، حيث إنها أول ميدالية تفوز بها بعد خضوعها لعملية جراحية في كتفها.وفازت أيضا اللاعبة الكورية الأخرى "جانغ سيه يون" بميدالية ذهبية في وزن 52 كيلوغراما للسيدات، بعد تغلبها على نظيرتها اليابانية الصاعدة "فوكوناجا هاكو" بالانسحاب في المباراة النهائية.