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الدولية

كوريا تدرس الاستثمار في أمريكا لتخفيض التعريفات الجمركية على السيارات

Write: 2025-07-24 13:58:15Update: 2025-07-24 14:43:50

كوريا تدرس الاستثمار في أمريكا لتخفيض التعريفات الجمركية على السيارات

Photo : YONHAP News

نقل  تقرير  بثته  وكالة  بلومبرغ  للأنباء أمس  عن  مصادر  مطلعة  قولها  إن  الحكومة الكورية  الجنوبية  ستقوم  بإنشاء  صندوق  للاستثمار  في  الولايات  المتحدة في  إطار  المفاوضات التجارية  الجارية  حاليا  حول  التعريفات الجمركية،  مع  حكومة  الرئيس  الأمريكي "دونالد  ترامب". 

وأشار  التقرير إلى  أن  الإدارة الأمريكية  تطلب  من  كوريا  الجنوبية استثمار  مئات  المليارات من  الدولار،  وأن  المفاوضات  بين  الجانبين  في  حالة  متقلبة. 

كما  كشف  مصدر  مطلع  آخر  عن  أن  وزير  التجارة  الأمريكي "هاورد  لوتنيك"  اقترح  على  كوريا  الجنوبية  استثمار مبلغ  ضخم  يصل  إلى  400  مليار  دولار، وجاء  هذا  الاقتراح كآلية  مشابهة  للاتفاق الذي  أبرمته  اليابان مع  الجانب  الأمريكي، حيث  تعهدت  اليابان باستثمار  550  مليار  دولار  في  الولايات  المتحدة، مقابل  تخفيض  الرسوم الجمركية  المتبادلة  من  25%  إلى  15%. 

وقال  التقرير إن  المفاوضات  مع  كوريا  الجنوبية تركز  بشكل  خاص  على  تخفيض  التعريفة  الجمركية من  25%  إلى  15%،  بما  في  ذلك  قطاع  السيارات. 

ووفقا  للمصادر، قد  يتضمن  الاتفاق تعهدا  من  كوريا  الجنوبية  بشراء  منتجات  أمريكية إضافية  في  قطاعات رئيسية،  على  غرار  ما  قامت  به  اليابان من  شراء  طائرات بوينغ  ومنتجات  زراعية أمريكية.
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