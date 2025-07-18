كوريا تدرس الاستثمار في أمريكا لتخفيض التعريفات الجمركية على السيارات

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نقل تقرير بثته وكالة بلومبرغ للأنباء أمس عن مصادر مطلعة قولها إن الحكومة الكورية الجنوبية ستقوم بإنشاء صندوق للاستثمار في الولايات المتحدة في إطار المفاوضات التجارية الجارية حاليا حول التعريفات الجمركية، مع حكومة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".وأشار التقرير إلى أن الإدارة الأمريكية تطلب من كوريا الجنوبية استثمار مئات المليارات من الدولار، وأن المفاوضات بين الجانبين في حالة متقلبة.كما كشف مصدر مطلع آخر عن أن وزير التجارة الأمريكي "هاورد لوتنيك" اقترح على كوريا الجنوبية استثمار مبلغ ضخم يصل إلى 400 مليار دولار، وجاء هذا الاقتراح كآلية مشابهة للاتفاق الذي أبرمته اليابان مع الجانب الأمريكي، حيث تعهدت اليابان باستثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، مقابل تخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة من 25% إلى 15%.وقال التقرير إن المفاوضات مع كوريا الجنوبية تركز بشكل خاص على تخفيض التعريفة الجمركية من 25% إلى 15%، بما في ذلك قطاع السيارات.ووفقا للمصادر، قد يتضمن الاتفاق تعهدا من كوريا الجنوبية بشراء منتجات أمريكية إضافية في قطاعات رئيسية، على غرار ما قامت به اليابان من شراء طائرات بوينغ ومنتجات زراعية أمريكية.