تأجيل المفاوضات التجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

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تم تأجيل محادثات "2+2" رفيعة المستوى حول الرسوم الجمركية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، التي كانت من المقرر أن تُعقد غدا الجمعة في واشنطن.وقالت وزارة الاقتصاد والمالية الكورية اليوم إن المحادثات التجارية لن تُعقد بسبب جدول أعمال طارئ لوزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت".وأوضحت الوزارة أن الجانب الأمريكي اقترح عقد الاجتماع في أقرب وقت ممكن، ويخطط الجانبان لتحديد موعد جديد في أسرع وقت.وبالتالي، ألغى نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية الكوري "كو يون تشول" خطته للسفر إلى واشنطن اليوم.ومن ناحية أخرى، قالت الوزارة إن المحادثات الأخرى بين الجانب الأمريكي، والجانب الكوري ممثلا في وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري "كيم جونغ كوان" وكبير المفاوضين التجاريين "يو هان كو"، تسير على ما يرام.