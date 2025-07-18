الحكومة الكورية توصي المنصات الإلكترونية الكبرى بتعزيز حماية المعلومات الشخصية

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أوصت الحكومة الكورية المنصات الإلكترونية الكبرى متعددة الوظائف، مثل "كاكاو توك"، و"نيفر"، و"كوبانغ"، بإدارة المعلومات الشخصية بشكل أكثر أمانا وشفافية.جاء ذلك في تقرير صادر عن لجنة حماية المعلومات الشخصية اليوم حول نتائج فحصها الأوليّ لإدارة المعلومات الشخصية في خمسة "تطبيقات كبرى رئيسية، هي: "كاكا وتوك" و"نيفر" و"كوبانغ" و"بيه داري مين جوك"، و"دانغ كُن ماركت"، حيث تقدم تلك المنصات متعددة الوظائف مجموعة متنوعة من الخدمات، تشمل البحث والتسوق والدفع.ورغم سهولة الاستخدام، فإن هناك مخاوف من أن البيانات المُتراكمة قد تُستخدم لتدريب الذكاء الاصطناعي، وأن المعلومات الشخصية للمستخدمين قد يُساء استغلالها بسبب ترابط العديد من الشركات والخدمات.ومن أجل معالجة هذه المخاوف، أجرت اللجنة فحصا أوليا للوضع، وخلصت إلى ضرورة تعزيز الرقابة الداخلية للمعلومات الشخصية من قِبل مسؤولي حماية المعلومات الشخصية، والحد من ممارسات الحصول على الموافقات غير الضرورية لجمع واستخدام المعلومات الشخصية.