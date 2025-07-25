مباحثات هاتفية بين وزيريْ خارجية كوريا واليابان حول القضايا الثنائية والإقليمية

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أجرى وزيرا خارجية كوريا الجنوبية واليابان محادثات هاتفية أمس الخميس لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، أجرى الوزير "تشو هيون" ونظيره الياباني "تاكيشي إيوايا" أول محادثات هاتفية بينهما منذ تولي "تشو" منصبه الأسبوع الماضي.وفي إشارة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين باعتبارها محور الدبلوماسية البراغماتية لسيول، اقترح "تشو" بذل جهود مشتركة لتطوير علاقة أكثر صلابة ونضجا وتركيزا على المستقبل، على أساس التفاهم المتبادل والودي بين شعبي البلدين.ومن جانبه، أعرب الوزير الياباني عن أمله في أن يواصل الجانبان التعاون الوثيق من أجل التنمية المستقرة للعلاقات الثنائية، بمناسبة الذكرى الستين على تطبيع العلاقات وتعزيز التعاون الأمني الثلاثي مع الولايات المتحدة.واتفق الوزيران على ضرورة مواصلة التعاون في مختلف المجالات للاستجابة للبيئة الأمنية الإقليمية والعالمية، والتواصل الوثيق على المستوى الوزاري، إلى جانب الدبلوماسية المكوكية بين قادة الجانبين.