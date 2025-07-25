مستشار الأمن القومي الكوري يلتقي بعدة مسؤولين في إدارة ترامب

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قال مستشار الأمن القومي "وي سونغ لاك"، الذي زار الولايات المتحدة هذا الأسبوع، إنه أجرى محادثات مع مختلف المسؤولين في إدارة "دونالد ترامب" قبل تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية المتبادلة بنسبة 25% في 1 أغسطس.وفي بيان صحفي مكتوب تم توزيعه قبل عودته أمس الخميس، قال "وي" إن رحلته استهدفت دعم المشاورات الوزارية التي تغطي قضايا الأمن والاقتصاد بين الجانبين، قبل الموعد النهائي للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية.وأوضح أنه تحدث مع وزير الخارجية الأمريكي ومستشار الأمن القومي "ماركو روبيو"، ونائب مستشار الأمن القومي "آندي بيكر"، ووزير التجارة "هوارد لوتنيك"، والممثل التجاري "جيميسون غرير"، ووكيلة وزير الخارجية للشؤون السياسية "أليسون هوكر".ورافق "وي" خلال محادثاته مع "لوتنيك" و"غرير"، وزير التجارة "يو هان كو".ومن المرجح أن يكون بيان "وي" جزءا من الجهود الرامية إلى تهدئة المخاوف بعد أن ألغت واشنطن مشاورات "اثنان زائد اثنين" بين كبار المسؤولين الاقتصاديين والتجاريين من الجانبين اليوم الجمعة، مشيرة إلى ازدحام جدول أعمال وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت".ونفى "وي" تقارير وسائل الإعلام الكورية الجنوبية التي أفادت بأن الحوار المباشر مع "روبيو" قد فشل، مشيرا إلى أنهما انتهيا بالتحدث عبر الهاتف بعد أن استدعى الرئيس "ترامب" الوزير "روبيو" قبل اجتماعهما المقرر يوم الاثنين.