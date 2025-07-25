لجنة برلمانية تمرر تعديلات تلزم الحكومة بشراء فائض الأرز

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تم تمرير تعديلات على قانون تلزم الحكومة الكورية بشراء فائض الأرز، والذي كان قد رفضه الرئيس السابق "يون صوك يول"، في اللجنة البرلمانية الفرعية التابعة للجنة الدائمة للشؤون الزراعية، أمس الخميس، بموجب اتفاق بين الحزبين.وتنص التعديلات على قانون إدارة الحبوب على أن الحكومة يجب أن تشتري فائض الأرز الذي يتجاوز مستوىً معينا، أو عندما ينخفض سعر الأرز عن مستوى معين.ومع ذلك، وسع مشروع القانون من سلطة الحكومة التقديرية بشأن متطلبات وإجراءات الشراء، وأزال بندا يتعلق بتغطية الدولة للفرق عندما ينخفض السعر.وقد رفضت الإدارة السابقة مشروع القانون مرتين بسبب المخاوف من أنه سيؤدي إلى إنتاج مفرط وانخفاض الأسعار وزيادة العبء المالي.وأقر البرلمان أول من أمس الأربعاء تشريعين آخرين يتعلقان بالصناعة الزراعية، كانا قد تم رفضهما أيضا، في حين من المقرر أن تراجع اللجنة الفرعية تشريعا رابعا يوم الثلاثاء.