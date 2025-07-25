واشنطن تقول إن تأجيل المحادثات مع كوريا كان بسبب تضارب في جدول الأعمال

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قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن المحادثات التجارية رفيعة المستوى بين وزير الخزانة "سكوت بيسنت" والمسؤولين الكوريين قد تأجلت بسبب "تضارب في جدول الأعمال"، ويجري حاليا إعادة جدولتها.وأصدر متحدث باسم وزارة الخزانة هذا البيان أمس الخميس ردا على استفسار من إحدى وسائل الإعلام الكورية، بعد الإلغاء المفاجئ للمحادثات التجارية "اثنان زائد اثنين" بين سيول وواشنطن، والتي كان من المقرر عقدها اليوم الجمعة.وقال المتحدث إنه بسبب التضارب في جدول الأعمال، ستتم إعادة جدولة الاجتماع الثنائي بين الوزير "بيسنت" والجانب الكوري، مؤكدا أن الوزير يتطلع إلى التحدث مع نظرائه الكوريين قريبا.وكان من المقرر أن يشارك في المشاورات الجمركية الملغاة كبار المسؤولين الاقتصاديين والتجاريين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.ولم يذكر المتحدث بالتفصيل خطط الوزير ليوم الجمعة.كما يخطط "بيسنت" لحضور محادثات تجارية مع الصين في ستوكهولم عاصمة السويد، يومي الاثنين والثلاثاء القادميْن.