الرئيس لي يبحث العلاقات الثنائية مع قائديْ ألمانيا وأوزبكستان

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أجرى الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" مكالمة هاتفية أمس الخميس مع المستشار الألماني "فريدريش ميرتس".وأشار الجانبان إلى أن البلدين حافظا على تعاون اقتصادي راسخ رغم حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي، واتفقا على مواصلة السعي إلى تعزيز التعاون العملي في مختلف المجالات.وأشاد الرئيس "لي" بالعلاقات بين البلدين، والتي تطورت منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل حوالي 140 عاما، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.ودعا الرئيس إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الحكومتين الجديدتين في البلدين من خلال التبادل والتواصل الوثيقين.ومن جانبه، قال المستشار الألماني "ميرتس" إن كوريا الجنوبية تعد شريكا مهما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، معربا عن سعادته بأن البلدين حافظا على علاقات تعاون وثيقة وطويلة الأمد تقوم على الديمقراطية وحقوق الإنسان والتجارة الحرة.كما أجرى الرئيس الكوري "لي" اتصالا هاتفيا أمس الخميس مع رئيس أوزبكستان "شوكت ميرضيائيف"، حيث دعاه إلى التعاون الوثيق للارتقاء بعلاقات المشاركة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين.وبدوره، أعرب "ميرضيائيف" عن أمله في أن تكون انطلاقة الحكومة الجديدة في كوريا الجنوبية فرصة لتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين.وأشاد الرئيسان الكوري والأوزبكي بالتعاون العملي الوثيق الذي حافظ عليه البلدان في مختلف المجالات، بما في ذلك النقل والبنية التحتية، واتفقا على مواصلة بذل جهودهما المشتركة لتوسيع التعاون المربح للطرفين.