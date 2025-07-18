المكتب الرئاسي الكوري يعقد اجتماعا حول السياسات التجارية

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سيعقد المكتب الرئاسي الكوري اجتماعا حول السياسات التجارية في وقت لاحق من اليوم الجمعة، برئاسة كبير المساعدين الرئاسيين، وبحضور مدير مكتب السياسات، ومستشار الأمن القومي، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ورئيس مكتب تنسيق السياسات الحكومية، وذلك على خلفية المفاوضات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قبيل تطبيق التعريفات الجمركية المتبادلة الأمريكية يوم الأول من أغسطس.ومن المتوقع أن يتم في الاجتماع مراجعة التطورات التي حدثت في مفاوضات التعريفات الجمركية مع الولايات المتحدة، وبحث سبل التعامل معها.الجدير بالذكر أنه تم تأجيل الاجتماع بين وزير المالية الكوري ووزير الخزانة الأمريكي بسبب تضارب في جدول مواعيد وزير الخزانة الأمريكي، فيما جرت مفاوضات بين البلدين بحضور وزيري الصناعة والتجارة الكورييين ووزير التجارة الأمريكي في واشنطن.