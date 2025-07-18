الرئيس يبحث التعريفات الجمركية الأمريكية مع رئيس سام سونغ للإلكترونيات

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التقى الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" أمس الخميس برئيس شركة "سام سونغ" للإلكترونيات "لي جيه يونغ"، على خلفية المفاوضات التجارية الجارية حاليا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي "كانغ يو جونغ" إن الرئيس تناول العشاء مع رئيس "سام سونغ"، وتبادل معه الآراء حول مجموعة واسعة من الموضوعات دون جدول أعمال محدد.وفي الأسبوع الماضي، التقى الرئيس "لي" مع "تشونغ إيه سون" رئيس مجموعة "هيون ديه موتور"، و"كو كوانغ مو" رئيس مجموعة شركات "إل جي".كما التقى الرئيس بـ"كيم دونغ كوان" نائب رئيس مجموعة شركات "هان هوا" يوم الاثنين، و"تشيه تيه وان" رئيس مجموعة شركات "إس كي" ، يوم الثلاثاء.ووسط تسارع مفاوضات التعريفات الجمركية بين سيول وواشنطن، حظيت سلسلة اللقاءات التي أجراها الرئيس "لي" مع كبار رجال الأعمال، باهتمام واسع، بشأن احتمال أن يتم خلال اللقاءات مناقشة استثمارات الشركات الكورية في الولايات المتحدة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بالتعريفات الجمركية الأمريكية.