موجة الحر الشديد في كوريا الجنوبية تصل إلى ذروتها

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تزداد موجة الحر الشديد حدةً يوماً بعد يوم في جميع أنحاء كوريا الجنوبية هذه الأيام.ومع استمرار تدفق الهواء الحار الرطب من الجنوب باتجاه شبه الجزيرة الكورية، تتوسع وتشتد التحذيرات من موجة الحر بشكل متواصل.وفي ظل صدور تحذيرات من موجة الحر في جميع أنحاء البلاد باستثناء مدينة تيه بيك في مقاطعة كانغ وان، تم رفع مستوى التحذير في مناطق العاصمة الكبرى ومقاطعات "كانغ وان" و"تشونغ تشونغ"، و"تشولا"، من التنبيه إلى التحذير.ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى في مدينتي سيول وديجون اليوم إلى 37 درجة مئوية، فيما ستصل إلى 35 درجة مئوية في مدينتي كانغ ننغ وديغو.ومن المتوقع أن تزداد حدة موجة الحر خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع امتداد الضغط الجوي المرتفع القادم من منطقة التيبت في الصين، إلى جانب الضغط المرتفع في شمال المحيط الهادئ، باتجاه شبه الجزيرة الكورية.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تصل درجة الحرارة العظمي في سيول غدا السبت إلى 38 درجة مئوية، أي أعلى بحوالي 8 درجات المعدل السنوي.