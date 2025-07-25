واشنطن تفرض عقوبات على شبكة تموّل برامج الأسلحة الكورية الشمالية

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فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة كورية شمالية و3 أفراد مرتبطين بها لضلوعهم المزعوم في مخططات احتيالية تتعلق بعمال تكنولوجيا المعلومات.وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس أنه فرض عقوبات على شركة "سو بيك سو" التجارية الكورية الشمالية و"كيم سيه أون" و"جو كيونغ هون" و"ميونغ تشول مين".ويُزعم أن الشركة والأفراد الثلاثة متورطون في جهود لتوليد إيرادات غير مشروعة لكوريا الشمالية، من خلال مخططات احتيالية تتعلق بالعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات.وقال مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "برادلي سميث" إن كوريا الشمالية تعتمد على شركات صورية مثل "سو بيك سو" لشراء المواد وتوليد الإيرادات للبرامج النووية والصاروخية الباليستية غير المشروعة.وسوف يواجه الأشخاص الخاضعون للعقوبات تجميدا لأصولهم في الولايات المتحدة وحظرا على السفر إليها أو إجراء أعمال تجارية مع أفراد أو كيانات أمريكية.