كوريا تطلب في محادثاتها مع الولايات المتحدة تخفيضَ الرسوم الجمركية

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عقد كبار مسؤولي التجارة والصناعة في كوريا الجنوبية محادثات مع وزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك" أمس الخميس قبل الموعد النهائي في 1 أغسطس، الذي سيبدأ فيه تطبيق الرسوم الجمركية المرتفعة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين.ووفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية اليوم الجمعة، التقى وزير الصناعة "كيم جونغ كوان" ووزير التجارة "يو هان كو" مع "لوتنيك" أمس في واشنطن.وقالت الوزارة إن الجانبين أجريا مناقشات معمقة حول سبل إتمام مفاوضات الرسوم الجمركية، بما في ذلك تدابير لتعزيز التعاون الثنائي في قطاع التصنيع.وقدم "كيم" طرقا لتعزيز التعاون الثنائي في مجال بناء السفن وأشباه الموصلات والبطاريات، وحث الولايات المتحدة بشدة على تخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة والقطاعية، بما في ذلك الرسوم الجمركية على السيارات.وقالت الوزارة إن "كيم" و"لوتنيك" أكدا التزامهما بإيجاد حل متبادل المنفعة قبل الموعد النهائي في 1 أغسطس.كما اتفق المسؤولان على استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن.