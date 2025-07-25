واشنطن تقول إن اتفاقها التجاري مع اليابان يضع ضغوطا على كوريا الجنوبية

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أعرب وزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك" عن اعتقاده بأن نتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة واليابان قد وضعت ضغوطا على كوريا الجنوبية للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.جاء ذلك في مقابلة إعلامية أمس الخميس، حيث قال الوزير الأمريكي إن كوريا الجنوبية، مثلها مثل أوربا، ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق، وأضاف متحدثا بشكل مجازي، أنه يمكن تخيل الشتائم التي صدرت من كوريا عندما قرؤوا الاتفاق مع اليابان، لأن المفاوضين الكوريين واليابانيين كانوا يتنافسون في هذا السياق.وتابع "لوتنيك" أنه من السهل تخيل ما كان يفكر فيه المفاوضون الكوريون الجنوبيون، وأنهم "بلا شك" سيكونون في مكتبه لإجراء محادثات.ويبدو أن هذه التصريحات تهدف إلى الضغط على كوريا الجنوبية باستخدام نتائج المفاوضات بين الولايات المتحدة واليابان، حيث تتنافس كوريا الجنوبية واليابان على إرسال صادراتهما إلى السوق الأمريكية.