توقعات بعقد اجتماع بين وزيري الخارجية الكوري والأمريكي قبيل تطبيق التعريفات الجمركية

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن يعقد اجتماع بين وزيري خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في واشنطن قبل وقت قصير من انتهاء المهلة المحددة لمفاوضات التعريفات الجمريكية بين البلدين.ووفقا لمصادر دبلوماسية اليوم الجمعة، توصل الجانبان إلى اتفاق على عقد الاجتماع بين وزير الخارحية الكوري "تشو هيون" ونظيره الأمريكي "ماركو روبيو" في منتصف ليلة الحادي والثلاثين من يوليو حسب التوقيت الكوري.ومنذ توليه المنصب يوم الحادي والعشرين من يوليو، بذل الوزير الكوري "تشو" جهودا لترتيب زيارة للولايات المتحدة قبل يوم الأول من أغسطس، وهو الموعد النهائي لمفاوضات التعريفات الجمركية، في إطار سعيه لإحراز تقدم في المفاوضات.ومن المتوقع أن يتم في الاجتماع تبادل الآراء حول مختلف القضايا العالقة بين البلدين، بما في ذلك إمكانية عقد قمة كورية أمريكية، وزيادة الإنفاق الدفاعي لكوريا الجنوبية.