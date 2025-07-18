نائب وزير الخارجية الأمريكي يزور كوريا الجنوبية

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس إن نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الإدارة والموارد "مايكل ريغاس" يقوم حاليا بزيارة لكوريا الجنوبية.وأضافت أن "ريغاس" يقوم بزيارة لكل من كوريا الجنوبية والفلبين خلال الفترة من الثالث والعشرين وحتى الثامن والعشرين من يوليو، بهدف تعزيز أعمال وزارة الخارجية الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وأكدت الوزارة الأمريكية أن زيارة "ريغاس" للبلدين ستظهر التزام الولايات المتحدة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، مشيرة إلى أنه سيتواصل مع نظرائه في البلدين.وفي أثناء إقامته في سيول، سيقوم نائب وزير الخارجية الأمريكي "ريغاس" بمتابعة سير عمل السفارة الأمريكية لدى كوريا الجنوبية، ويلتقى بعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الكورية لتبادل الآراء حول القضايا الراهنة في العلاقات بين سيول وواشنطن.