72% تقدموا بطلبات للحصول على الدعم المالي الحكومي

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تقدم حوالي 36.43 مليون من المواطنين الكوريين الجنوبيين، أي ما يعادل 72% من المؤهلين، بطلبات للحصول على مساعدات نفقات المعيشة الحكومية خلال الأيام الخمسة الأولى من تقديم الطلبات، ووصل إجمالي المبلغ إلى 6.57 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 4.75 مليار دولار أمريكي.ووفقا لوزارة الداخلية الكورية، سجلت مدينة إنتشون أعلى معدل طلبات بنسبة 77% لما يسمى بـ"قسائم الاستهلاك"، بينما سجلت سيول 72.1%، وسجلت مقاطعة جنوب جولا أقل معدل بنسبة 66.1%.ومن بين المتقدمين، اختار 26.97 مليون شخص استلام المدفوعات على بطاقات الخصم أو الائتمان، وثلاثة ملايين و220 ألفا على البطاقات مسبقة الدفع، وخمسة ملايين و650 ألفا على شكل شهادات هدايا إقليمية.وتتراوح قيمة المساعدات المالية بين 150 ألف و450 ألف وون للشخص الواحد، حسب دخل الأسرة ومنطقة الإقامة، ويمكن الاستفادة منها حتى يوم 30 نوفمبر.ويستمر تقديم الطلبات حتى الساعة السادسة من مساء يوم 12 سبتمبر.