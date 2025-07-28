كوريا الشمالية تقيم فعاليات للاحتفال بالذكرى 72 ليوم النصر

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تستعد كوريا الشمالية لإقامة سلسلة من الفعاليات إحياء للذكرى الثانية والسبعين على توقيع اتفاقية الهدنة في الحرب الأهلية الكورية، والتي تُطلق عليها اسم "يوم النصر"، وذلك احتفالا بما تزعم أنه انتصار في "حرب التحرير" ضد القوات التي تقودها الولايات المتحدة.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إنه من المقرر إقامة حفل مسائي للشباب وتحية مدفعية في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ بمناسبة هذه الذكرى.وأضاف التقرير أن قدامى المحاربين من جميع أنحاء كوريا الشمالية سوف يتوافدون إلى العاصمة بالقطارات والحافلات للمشاركة في الاحتفالات، وأن زعيم النظام كيم جونغ أون أرسل هدايا إلى منازل قدامى المحاربين.يذكر أنه في عام 2023، أقامت كوريا الشمالية عرضا عسكريا ليليا احتفالا بالذكرى السبعين، ودعت وزير الدفاع الروسي آنذاك "سيرغي شويغو"، وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني "لي هونغ تشونغ"، في إظهار للتضامن مع موسكو وبكين.