واشنطن تعرب عن اهتمامها ببناء السفن خلال اجتماع تجاري مع كوريا

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أبلغ كبار مسؤولي التجارة والصناعة في كوريا الجنوبية المكتبَ الرئاسي بأن الولايات المتحدة أبدت اهتماما كبيرا بالتعاون في مجال بناء السفن خلال الجولة الأخيرة من المحادثات، في الوقت الذي تسعى فيه سيول إلى إبرام اتفاقية تجارية قبل الموعد النهائي للرسوم الجمركية في الأول من أغسطس.ووفقا للمكتب الرئاسي الكوري، أطلع وزير الصناعة "كيم جونغ كوان" المسؤولين على نتائج اجتماعه الأخير مع وزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك"، والذي عُقد في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي.وقال كيم إن الجانب الأمريكي أبدى اهتماما كبيرا بالتعاون الثنائي في قطاع بناء السفن.وتم تقديم التقرير خلال اجتماع استراتيجي تجاري طارئ في المكتب الرئاسي، عُقد برئاسة كبير مسؤولي السياسات "كيم يونغ بوم" ومستشار الأمن القومي "وي سونغ لاك".وحضر الاجتماع شخصيات بارزة، من بينهم نائب رئيس الوزراء ووزير المالية "كو يون تشول"، ووزير الخارجية "تشو هيون"، ومسؤولون كبار آخرون من الوزارات المعنية.كما أعلن المكتب الرئاسي أن "كو" و"تشو" سيلتقيان بوزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" ووزير الخارجية "ماركو روبيو" هذا الأسبوع، وأكد المكتب الرئاسي التزامه ببذل قصارى جهده للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس.