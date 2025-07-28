عدد المقيمين الأجانب في كوريا الجنوبية يسجل رقما قياسيا في يونيو

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بلغ عدد الأجانب المقيمين في كوريا الجنوبية للدراسة أو العمل أو السياحة أعلى مستوى له على الإطلاق في شهر يونيو الماضي.ووفقا لوزارة العدل الكورية أمس الأحد، بلغ عدد المقيمين الأجانب 2.73 مليون شخص بنهاية يونيو، بزيادة نسبتها 1.5% مقارنة بالشهر الأسبق.ومن بين الإجمالي، بلغ عدد المقيمين الدائمين الذين سجلوا أو أبلغوا عن إقامتهم لدى السلطات 2.1 مليون نسمة، بينما بلغ عدد الزوار المؤقتين حوالي 620 ألفا.وحسب الجنسية، شكل المواطنون الصينيون أكبر مجموعة بعدد 972 ألفا، ويليهم الفيتناميون بـ341 ألفا، والأمريكيون بـ196 ألفا، والتايلانديون بـ173 ألفا، والأوزبك بـ98 ألفا.وكان ما يقرب من نصف عدد المقيمين الأجانب في العشرينيات والثلاثينيات من العمر، بينما بلغت نسبة من هم في الأربعينات من العمر 16.7%.