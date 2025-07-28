استمرار موجة الحر الشديد في كوريا اليوم الاثنين

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من المتوقع أن تستمر موجة الحر الشديد التي تجتاح كوريا الجنوبية حتى اليوم الاثنين، مع سريان تحذيرات من موجة حر في معظم المناطق.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن درجات الحرارة الصباحية سوف تتراوح بين 21 و28 درجة مئوية، بينما من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى خلال النهار إلى 37 درجة في سيول، و36 درجة في ديجون، و35 درجة في كوانغ جو وديغو وكانغ ننغ.وحثت هيئة الأرصاد الجوية الكورية كبار السن والفئات الأكثر عرضة للخطر على البقاء في منازلهم وشرب كميات كافية من الماء للوقاية من الأمراض المرتبطة بالحرارة.ومن المتوقع أن تبلغ درجات الحرارة ذروتها عند حوالي 37 درجة في منطقة العاصمة والمناطق الغربية الأخرى.وبينما يُتوقع أن تكون السماء صافية في معظم أنحاء البلاد، ستظل جزيرة جيجو غائمة، مع استمرار هطول بعض الأمطار حتى صباح اليوم الاثنين.بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع هطول أمطار خفيفة في أجزاء من مقاطعتي كيونغ كي وجنوب تشونغ تشُنغ بعد ظهر اليوم.