سام سونغ تحصل على صفقة لإنتاج أشباه موصلات بقيمة 22.8 تريليون وون

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أعلنت شركة "سام سونغ" للإلكترونيات اليوم الاثنين أنها أبرمت صفقة لإنتاج أشباه الموصلات بالتعاقد بقيمة 22 تريليونا و764.8 مليار وون مع شركة عالمية كبرى.وتمثل هذه الصفقة 7.6% من إجمالي حجم مبيعات "سام سونغ" للإلكترونيات في العام الماضي، والذي بلغ 300 تريليون و870.9 مليار وون، وتعد من أكبر الصفقات التي أبرمها قسم أشباه الموصلات في "سام سونغ".وتمتد مدة الصفقة حتى الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من عام 2033.وأوضحت "سام سونغ" أنها لن تكشف عن هوية الطرف المتعاقد ولا عن التفاصيل الرئيسية للصفقة، نظرا لضرورة الحفاظ على السرية التجارية.وتقول الدوائر الصناعية إنه من المتوقع أن يتم إنتاج الكمية المتفق عليها ضمن هذه الصفقة في مصنع "سام سونغ" بمدينة تايلور بولاية تكساس الأمريكية، والذي من المقرر أن يبدأ تشغيله اعتبارا من العام القادم.