انخفاض حاد في طلبات قروض الأسر في كوريا بعد تشديد قواعد الإقراض

Photo : YONHAP News

انخفضت طلبات قروض الأسر في كوريا الجنوبية بشكل حاد، بعد شهر واحد فقط من تطبيق الحكومة لقواعد إقراض أكثر صرامة.ووفقا للسلطات المالية الكورية أمس الأحد، بلغ متوسط حجم طلبات قروض الأسر اليومية المقدمة إلى البنوك، بما في ذلك الرهن العقاري وقروض الائتمان، 1.78 تريليون وون خلال أول 18 يوم عمل من شهر يوليو الجاري، مسجلة انخفاضا بنسبة 56.5% مقارنة بالفترة نفسها من شهر يونيو.ويأتي هذا الانخفاض في أعقاب القواعد الجديدة التي طُبقت في 27 يونيو، والتي حددت سقفا للرهون العقارية عند 600 مليون وون لشراء المنازل في منطقة العاصمة، وحظرت القروض بضمان المنازل لأصحاب المنازل المتعددة.ويتجلى تأثير هذه اللوائح أيضا في نمو قروض الأسر القائمة في أكبر خمسة بنوك في كوريا.وحتى يوم الخميس الماضي، بلغ إجمالي قروض الأسر 758.92 تريليون وون، بانخفاض متوسط الزيادة اليومية بنسبة 24% ليصل إلى 170 مليار وون، مقارنة بـ225.1 مليار وون في الشهر السابق.