روسيا تُطلق رحلات جوية مباشرة للركاب بين موسكو وبيونغ يانغ

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أطلقت روسيا أمس الأحد رحلات جوية مباشرة للركاب بين عاصمتها موسكو ومدينة بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية.وقال تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء أمس، من المقرر أن تُغادر أول رحلة مطار "شيريميتيفو" في الساعة 7 مساء، وفقا لجدول مواعيد المطار.وفي الشهر الماضي، تقدمت شركة الطيران العارض الروسية "نورد ويند" بطلب للحصول على ترخيص لتشغيل هذا المسار مرتين أسبوعيا. وفي وقت سابق من هذا الشهر، منحت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، روسافياتسيا، التصريح اللازم.وصرحت وزارة النقل الروسية بأنه في البداية ستُسيّر الرحلات مرة واحدة شهريا للمساعدة على تعزيز الطلب.ووفقا لوكالة الأنباء الروسية الرسمية "ريا" أمس الأحد، سيتم تشغيل الرحلة التي تستغرق ثماني ساعات بواسطة طائرة بوينغ 777 بسعة 440 راكبا.