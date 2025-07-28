كوريا الثانية بين دول منظمة التعاون الاقتصادي من حيث حصة التصنيع

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احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الثانية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث حصة التصنيع من الناتج المحلي الإجمالي.وقال مكتب الميزانية في البرلمان الكوري أمس الأحد إن التصنيع شكّل 27.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2023، وهو ما يفوق بكثير متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 15.8%.وقد أثار هذا الاعتماد الكبير على التصنيع والصادرات مخاوف من أن الرسوم الجمركية التي ستفرضها الولايات المتحدة قد يكون لها آثار واسعة النطاق على القطاعات الصناعية في كوريا.ورغم أن حصة التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية قد انخفضت بشكل طفيف من 30.2% في عام 2015 إلى أقل بقليل من 28% في عام 2023، إلا أنها لا تزال تتفوق على القوى الصناعية التقليدية الكبرى مثل اليابان وألمانيا، والتي سجلت كل منهما حوالي 20% في العام الماضي.وسجلت أيرلندا أعلى حصة في التصنيع من بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 31%، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى دورها كقاعدة إنتاج عالمية للشركات الدوائية متعددة الجنسيات والشركات ذات القيمة المضافة العالية.