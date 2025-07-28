ترامب يعلن عن اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوربي برسوم جمركية 15%

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إبرام اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوربي، تُخفّض الرسوم الجمركية إلى 15% على الواردات من الاتحاد الأوربي.وجاء هذا الإعلان أمس الأحد عقب اجتماع ترامب مع رئيسة المفوضية الأوربية "أورسولا فون دير لاين" في اسكتلندا، والتي أكدت أيضا على الاتفاقية، قائلة إنها ستحقق الاستقرار لكلا الجانبين.وبموجب الاتفاقية، سيعزز الاتحاد الأوربي استثماراته في الولايات المتحدة بمقدار 600 مليار دولار، وسيشتري معدات عسكرية أمريكية بمئات المليارات من الدولارات، وطاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار.وأوضح ترامب أنه سيتم أيضا تطبيق رسوم جمركية بنسبة 15% على السيارات المصدرة من الاتحاد الأوربي إلى الولايات المتحدة، بينما يتم حاليا فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع منتجات السيارات، بما في ذلك تلك القادمة من الاتحاد الأوربي.ومع ذلك، صرّح ترامب بأن الأدوية والصلب والألمنيوم لن يتم إدراجها في هذا الاتفاق.