الولايات المتحدة تُصدر نتائج التحقيق في واردات الرقائق خلال أسبوعين

Photo : Reuters / Yonhap News

صرّح وزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك" بأن بلاده ستُعلن عن نتائج تحقيق الأمن القومي في واردات أشباه الموصلات خلال أسبوعين.ونقل لوتنيك هذه المعلومات للصحفيين أمس الأحد بعد إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ورئيسة المفوضية الأوربية "أورسولا فون دير لاين" عن اتفاقية تجارية في اسكتلندا.وأوضح لوتنيك أن التحقيق كان أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الاتحاد الأوربي إلى التفاوض على اتفاقية تجارية أوسع مع الولايات المتحدة.وأكد وزير التجارة أن الولايات المتحدة ستعيد إنتاج أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة.كما صرّح ترامب بأن العديد من الشركات من تايوان وأماكن أخرى تنقل عملياتها إلى الولايات المتحدة لتجنب الرسوم الجمركية.