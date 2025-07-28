فريق التحقيقات الخاص يُحاول مداهمة منزل رئيس حزب الإصلاح

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حاول فريق التحقيقات الخاص، الذي يُحقق في مزاعم الفساد ضد السيدة الأولى السابقة "كيم كون هي"، مداهمة منزل "لي جون صوك" رئيس حزب الإصلاح المحافظ المعارض الصغير.وأرسل الفريق، بقيادة المحقق "مين جونغ كي"، مدعين عامين ومحققين إلى منزل "لي جون صوك" في منطقة "نو وان" في سيول اليوم الاثنين لمصادرة وثائق وملفات من جهاز الكمبيوتر الخاص به.وبعد الحصول على الأدلة من المداهمة، من المتوقع أن يتحقق الفريق من تفاصيل اجتماع عُقد يوم 29 فبراير 2024 في معبد "تشيل بول" في منطقة "ها دونغ" الجنوبية الشرقية، قبل الانتخابات العامة في 10 أبريل، حيث التقى "لي" حينها في ذلك المعبد مع زعيم التكتل البرلماني لحزب الإصلاح "تشون ها رام"، ووسيط السلطة "ميونغ تيه كيون"، والنائب السابق عن حزب قوة الشعب "كيم يونغ سون".ويُشتبه في أن النائب كيم ناقش خلال الاجتماع الانضمام إلى حزب الإصلاح والحصول على ترشيح بنظام التمثيل النسبي مقابل كشفه عن تدخل السيدة الأولى آنذاك في عملية الترشيح.