الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي يتوصلان إلى اتفاق تجاري

Photo : YONHAP News

توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي إلى اتفاق تجاري في الوقت الذي لم تتبق فيه سوى 4 أيام أمام انتهاء المهلة على تطبيق التعريفات الجمركية الأمريكية.جاء هذا الاتفاق بعد مفاوضات حاسمة خاضها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ورئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" في اسكتلندا.ويشمل الاتفاق فرض تعريفات جمركية أمريكية بنسبة 15% على جميع السلع الواردة من الاتحاد الأوربي.ويمثل الاتفاق تخفيفا لضرائب الاستيراد التي هدد "ترامب" بفرضها بدءا من يوم الجمعة القادم، بنسبة 30%.كما يشمل الاتفاق تخفيفا للتعريفات الجمركية الأمريكية المفروضة على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوربي من 25% إلى 15%.وفي المقابل، سيقوم الاتحاد الأوربي بضخ استثمارات إضافية بقيمة 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، وشراء ما قيمته 750 مليار دولار من الطاقة والمعدات العسكرية الأمريكية.وتجري الولايات المتحدة حاليا مفاوضات مماثلة مع كل من كوريا الجنوبية وسويسرا وتايوان، لكن لم تقترب بعد هذه المفاوضات من التوصل إلى اتفاق.وفي هذا السياق، شدد وزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك" على أنه سيتم فرض التعريفات الجمركية بدءا من يوم الأول من أغسطس، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى إمكانية إجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي "ترامب" في أي وقت حتى بعد فرض التعريفات الجمركية، مما يلمح إلى احتمال إجراء مفاوضات إضافية.