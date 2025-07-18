سيول تعرض اقتراحا على واشنطن بتنفيذ مشروع ضخم للتعاون في بناء السفن

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عرضت كوريا الجنوبية على الولايات المتحدة اقتراحا لتنفيذ مشروع للتعاون في صناعة بناء السفن بقيمة عشرات المليارات من الدولارات تحت اسم "ماسغا"، أي "جعل صناعة بناء السفن الأمريكية عظيمة مرة أخرى".ووفقا لمصادر متعددة اليوم الاثنين، قدم وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "كيم جونغ كوان" شرحا للجانب الأمريكي عن فكرة هذا الاقتراح خلال المفاوضات التجارية التي عقدت بينه وبين نظيره الأمريكي "هاورد لوتنيك" في نيويورك يوم الجمعة الماضي.ويتكون هذا المشروع من حزمة شاملة تضم استثمارات ضخمة من شركات بناء السفن الكورية في الولايات المتحدة، والدعم المالي الحكومي من خلال توفير القروض والضمانات لتلك الاستثمارات.وأفادت التقارير بأن هناك احتمالا بأن تشارك مؤسسات مالية عامة، منها بنك التصدير والاستيراد، ومؤسسة التأمين التجاري، في تقديم الدعم المالي.وأشارت التقارير إلى أن كوريا الجنوبية عرضت اقتراحا على الولايات المتحدة استثمارعشرات المليارات من الدولارات.وتبين أن وزير التجارة الأمريكي "لوتنيك" أعرب عن ارتياحه تجاه الاقتراح الكوري، مبديا رد فعل إيجابيا حياله.