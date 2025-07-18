منتجات التصدير الرئيسية الكورية تخضع للتعريفات الجمركية الأمريكية واحدة تلو الأخرى

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وسط احتمال إعلان الولايات المتحدة عن فرض تعريفات جمركية على أشباه الموصلات في أغسطس القادم، من المتوقع أن تزداد المخاوف بين شركات أشباه الموصلات الكورية، بما في ذلك "سام سونغ" و"إس كي هاينكس".وقال وزير التجارة الأمريكي "هوارد روتنيك" أمس الأحد إنه من المتوقع الإعلان عن تعريفات جمركية أمريكية على أشباه الموصلات خلال أسبوعين استنادا للمادة 232 من قانون توسيع التجارة.وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد بدأت منذ شهر أبريل الماضي في تقييم تأثيرات واردات أشباه الموصلات، والمعدات المستخدمة في تصنيعها، والمنتجات المشتقة منها، على الأمن القومي الأمريكي.وتنص المادة 232 من قانون توسيع التجارة الأمريكي على منح الرئيس صلاحية فرض قيود على الواردات، بما في ذلك فرض تعريفات جمركية، في حال تبين أن استيراد سلعة معينة يشكل تهديدا للأمن القومي.ووفقا لتقرير صادر عن رابطة التجارة الكورية، بلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية من أشباه الموصلات للولايات المتحدة 10.6 مليار دولار في العام الماضي، مما مثل 7.5% من إجمالي الصادرات الكورية للولايات المتحدة.