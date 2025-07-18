سيول تتعهد ببذل جهود مستمرة من أجل السلام رغم موقف بيونغ يانغ

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قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إن الحكومة ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية، وذلك ردا على بيان صادر عن كوريا الشمالية يرفض بشكل قاطع مبادرات سيول.وجاء موقف المكتب الرئاسي اليوم الاثنين بعد أن قالت "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إن بيونغ يانغ غير مهتمة بأي سياسات أو مقتراحات من جانب سيول.وأشار المكتب الرئاسي إلى أنه تم التأكد من أن جدار انعدام الثقة بين الكوريتين أصبح عاليا للغاية نتيجة السياسات العدائية والمواجهة خلال السنوات الأخيرة، مشددا على أن إحراز السلام، أي الحالة التي لا تستدعي القتال، هو فلسفة راسخة لحكومة الرئيس "لي جيه ميونغ".وأكد أيضا على أن سيول تعتزم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل مستمر لجعل شبه الجزيرة الكورية خالية من العداء والحروب.