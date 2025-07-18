كوريا تكثف جهودها للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن التعريفات الجمركية

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تكثف حكومة كوريا الجنوبية حاليا من جهودها في المفاوضات المرتقبة بين وزير المالية الكوري "كو يون تشون" ووزير الخزانة الأمركي "سكونت بيسنت" يوم الخميس الحادي والثلاثين من يوليو، مع اقتراب موعد انتهاء المهلة التي سيتم بعدها تطبيق التعريفات الجمركية الأمريكية المرتفعة في الأول من أغسطس.وضمن تلك الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن التعريفات الجمركية، سيلتقي وزير الخارجية الكوري "تشو هيون" بنظيره الأمريكي "ماركو روبيو"، بينما يواصل وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "كيم جونغ كوان" ووزير التجارة الكوري "يو هان كو"، اللذان كانا من المقرر أن يعودا إلى سيول يوم الجمعة الماضي، إجراء مفاوضات مع الجانب الأمريكي.وكان وزير الصناعة الكوري قد صرح بأنه تأكد من اهتمام الولايات المتحدة بالتعاون مع كوريا الجنوبية في مجال بناء السفن في أثناء محادثاته مع وزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك".ومن جهة ثانية، قالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي الكوري إن الرئيس "لي جيه ميونغ" يتلقى تقارير على مدار الساعة بشأن مفاوضات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، وأن الفريق المفاوض يتعامل مع هذه القضية وفقا لتوجيهات الرئيس القائمة على مبدأ "أولوية المصلحة الوطنية".