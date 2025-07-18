توصيات بزيادة عدد القوات النظامية الكورية إلى 500 ألف للدفاع ضد كوريا الشمالية

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أوصى تقرير بحثي بضرورة أن ترفع كوريا الجنوبية عدد قواتها النظامية إلى ما لا يقل عن 500 ألف جندي للدفاع ضد أي هجوم محتمل من كوريا الشمالية، وذلك على خلفية التراجع المستمر في عدد الجنود بسبب انخفاض عدد سكان البلاد.وجاءت هذه التوصيات في تقرير بحثي أعده الدكتور "كيم جونغ هيوك" في مركز الابتكار المستقبلي للجيش الكوري، وصدر في مجلة "دراسات السياسات الدفاعية" أمس الأحد، استنادا لمبدأ "نسبة التخطيط الأدنى" المعتمد في العقيدة العسكرية للجيش الأمريكي.وتعتمد "نسبة التخطيط الأدني" على مبدأ أساسي مفاده أنه في حالة الهجوم، يحب أن يكون للقوات الصديقة تفوق عددي بنسبة 3 إلى 1 على القوات المعادية، أما في حالة الدفاع فيعتبر الحفاظ على نسبة 1 إلى 3، أي جندي واحد مقابل ثلاثة من العدو، كافيا لنجاح العمليات الدفاعية.وعلى أساس عام 2022، بلغ إجمالي عدد الجنود في كوريا الشمالية 1.28 مليون جندي، فيما بلغ إجمالي عددهم في كوريا الجنوبية 500 ألف جندي.وتشير التوقعات إلى أنه عدد الذكور البالغين من العمر 20 عاما سوف ينخفض إلى حوالي 140 ألفا فقط، مما يثير مخاوف من صعوبات حتى في تأمين قوة عسكرية قوامها 300 ألف جندي.