وزير الخارجية الكوري يجري أول اتصال هاتفي مع نظيره الصيني

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أجرى وزير الخارجية الكوري "تشو هيون" اليوم الاثنين أول اتصال هاتفي مع نظيره الصيني "وانغ يي".ويعد هذا الاتصال الثاني من نوعه بعد اتصال سابق مع وزير الخارجية الياباني "تاكيشي إيوايا" يوم الرابع والعشرين من يوليو.وقد تبادل الجانبان الآراء حول العلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية والصين، والقضايا الراهنة، والأوضاع الإقليمية، وطلب الوزير الكوري "تشون" من الجانب الصيني المشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، "آبيك"، المقرر عقدها في أكتوبر القادم في مدينة "كيونغ جو" في كوريا الجنوبية.من ناحية أخرى، من المقرر أن يزور الوزير الكوري "تشو" الولايات المتحدة يوم الخميس الحادي والثلاثين من يوليو الجاري، لعقد اجتماع مع نظيره الأمريكي "ماركو روبيو".