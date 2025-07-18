ترامب لا يزال منفتحا على الحوار مع كيم جونغ أون بشأن نزع السلاح النووي

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أكدت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال مستعدا لإجراء حوار مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بهدف نزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية، رغم تصريحات كيم يو جونغ، نائبة رئيس حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، التي أكدت فيها أن "التفاوض حول نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية أمر مستحيل".ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب يواصل تبني خيار الدبلوماسية لإنهاء البرنامج النووي الكوري الشمالي، بما في ذلك إمكانية عقد قمة جديدة مع كيم جونغ أون.وكانت كيم يو جونغ قد جددت موقف بلادها الرافض للتخلي عن الترسانة النووية، لكنها أضافت أن "العلاقات الشخصية بين كيم جونغ أون وترامب ليست سيئة".يُذكر أن إدارة ترامب سعت مرارا إلى تحقيق نزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية عبر المسار الدبلوماسي، حيث أعرب ترامب عن استعداده للحوار، وأكد البيت الأبيض في الخامس والعشرين من الشهر الجاري أن ترامب لا يزال مستعدا للتواصل مع بيونغ يانغ لتحقيق هذا الهدف.