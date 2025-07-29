الكوريون ينامون 8 ساعات ويشاهدون محتويات إعلامية لما يقارب 3 ساعات يوميا

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اتضح أن الكوريين الجنوبيين ينامون في المتوسط ثماني ساعات يوميا، ويشاهدون المحتويات الإعلامية لما يقارب ثلاث ساعات يوميا.جاء ذلك في تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية أمس الاثنين، حيث أوضح أن متوسط نوم سكان كوريا الجنوبية بلغ ثماني ساعات وأربع دقائق كل ليلة في العام الماضي، أي أقل بحوالي ثماني دقائق مقارنة بعام 2019، عندما أُجري المسح السابق.وارتفع متوسط وقت النوم الليلي، الذي بلغ سبع ساعات و47 دقيقة في عام 1999، تدريجيا إلى ثماني ساعات و12 دقيقة في عام 2019، قبل أن ينخفض لأول مرة عام 2024.وكان المراهقون الأكثر نوما، بمتوسط بلغ ثماني ساعات و37 دقيقة، بينما كان من هم في الخمسينيات من العمر الأقل نوما، بمتوسط سبع ساعات و40 دقيقة فقط في الليلة.واستحوذ استخدام الوسائط، بما في ذلك الكتب والتلفزيون والمحتويات الإلكترونية، على الجزء الأكبر من وقت فراغ الناس من جميع الفئات العمرية، بمقدار ساعتين و43 دقيقة، من أصل متوسط إجمالي قدره خمس ساعات وثماني دقائق.