وزير الخارجية الكوري يزور اليابان قبل زيارته للولايات المتحدة

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سيزور وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشو هيون" اليابان اليوم الثلاثاء، حيث يلتقي بوزيرة الخارجية اليابانية "يوكو كاميكاوا"، وهي أول زيارة خارجية له منذ توليه مهام منصبه.وبعد الإقامة لليلة واحدة في طوكيو، سيتوجه "تشو" مباشرة إلى واشنطن لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو" بعد غد الخميس، قبل الموعد النهائي لمفاوضات الرسوم الجمركية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الموافق ليوم الجمعة الأول من أغسطس.ومن المتوقع أن تؤكد زيارة الوزير "تشو" إلى اليابان على أهمية التعاون الثنائي والثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، وأن تشمل مناقشات حول التنسيق بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية.وبعد أن اختتمت طوكيو مفاوضاتها التجارية مع واشنطن قبل سيول، من المتوقع أيضا أن يتبادل الوزيران وجهات النظر حول هذه القضية.وكان تشو قد صرح سابقا بأنه يريد الخروج عن العرف بزيارة الولايات المتحدة أولا.