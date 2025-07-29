ماسك يعلن عن اتفاق مع سام سونغ لإنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي لتسلا

Photo : YONHAP News

ستُورّد شركة سام سونغ للإلكترونيات رقائق "ايه آي 6" من الجيل التالي إلى شركة "تسلا" بموجب اتفاقية مع الشركة الأمريكية المتخصصة في صناعة السيارات.وأعلن "إيلون ماسك"، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، عن الاتفاقية على منصته "إكس"، المعروفة سابقا باسم "تويتر" أول من أمس الأحد بالتوقيت المحلي، حيث قال إن مصنع سام سونغ العملاق الجديد في ولاية "تكساس" سيُخصص لإنتاج تلك الرقائق، وأضاف أنه لا يُمكن المبالغة في الأهمية الاستراتيجية لهذا الأمر"، مشيرا إلى أن سام سونغ تُصنّع حاليا رقائق "ايه آي 4"، بينما ستُصنّع شركة "تي إس إم سي" التايوانية رقائق "ايه آي 5" المُصممة حديثا لتسلا.وقال أيضا إن رقائق "ايه آي 5" صُممت في البداية في تايوان، ثم في أريزونا.ووفقا لماسك، وافقت سام سونغ على السماح لتسلا بالمساعدة في تعظيم كفاءة التصنيع، واصفا هذه الخطوة بأنها "نقطة حاسمة"، مُشيرا إلى أنه يُخطط للمضي قدما في هذا المسار شخصيا لتسريع وتيرة التقدم.وكانت شركة سام سونغ للإلكترونيات قد أعلنت أمس الاثنين، بتوقيت كوريا الرسمي، أنها وقّعت عقدا بقيمة تزيد عن 22.7 تريليون وون، أي ما يعادل 16.5 مليار دولار أمريكي تقريبا، لتوريد أشباه موصلات لشركة عالمية كبرى.