الرئيس لي يقيم حفل تنصيب شعبيا في عيد الاستقلال

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سيقيم الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" حفل تنصيب شعبيا خاصا يوم 15 أغسطس، بالتزامن مع الذكرى الثمانين على تحرير كوريا من الحكم الاستعماري الياباني. وأعلن "او سانغ هو" السكرتير الرئاسي الأول للشؤون السياسية، أمس الاثنين، أن الحفل الذي سيُقام في ساحة "كوانغ هوا مون" في سيول سيؤكد على دور المواطنين بصفتهم المالكين الحقيقيين للوطن.وكان الرئيس لي قد امتنع سابقا عن إقامة حفل تنصيب رسمي، لعدم وجود فترة انتقالية بعد عزل الرئيس السابق "يون صوك يول"، وتعهد بدلا من ذلك بإقامة حفل عام في وقت لاحق. وسوف يحضر الحفل حوالي 10 آلاف ضيف مدعوّين خصيصا، بمن فيهم نشطاء الاستقلال، ورواد الصناعة، وقادة الشباب الصاعدون، وعائلات ضحايا الحوادث الصناعية والكوارث الاجتماعية، كما سيُسمح لعامة الجمهور بالمشاركة. وسوف يبدأ الحدث بعرض ثقافي، يليه حفل رسمي في الساعة التاسعة مساء. وصرح "او" بأن الحدث سيُدمج في الاحتفال الثقافي المُخطط له مسبقا بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين، وبالتالي فلن يكون هناك حاجة لأموال إضافية من الميزانية. وأضاف أنه لن تتم دعوة رؤساء دول، لأنه لن يكون حفل تنصيب رسمي، ولكن جميع رؤساء كوريا الجنوبية السابقين قد دُعوا باستثناء "يون"، الذي استُبعد بسبب الإجراءات القانونية الجارية بحقه حاليا.