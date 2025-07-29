توصيات للرئيس الكوري بتعديل جدول المناورات مع الولايات المتحدة الشهر القادم

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صرح وزير التوحيد الكوري الجنوبي "تشونغ دونغ يونغ" بأنه يعتزم تقديم توصية إلى الرئيس "لي جيه ميونغ" لتعديل جدول مناورات "أولتشي فريدوم شيلد" السنوية مع الولايات المتحدة، والمقرر إجراؤها في شهر أغسطس القادم.وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين بعد زيارة قام بها لمقبرة سيول الوطنية أمس الاثنين، قال الوزير إنه من المتوقع مناقشة هذه القضية خلال اجتماع تنسيقي على مستوى العمل لمجلس الأمن القومي اليوم الثلاثاء، ومن المرجح الإعلان عن قرار بشأن إجراء إما تأجيل أو تقليص حجم التدريبات بعد ذلك.وعندما سُئل عن جدوى تلك التعديلات، قال الوزير تشونغ إنه يعتقد أنه يمكن إجراء تغييرات بناء على إرادة كوريا الجنوبية، وأضاف أنه سيتم أخذ الاختلاف الواضح بين سياسات إدارة "لي جيه ميونغ" وسياسات حكومة "يون صوك يول" السابقة، بالإضافة إلى حقيقة أن التدريبات بين البلدين الحليفين لا تستند إلى استمرار لسياسات الإدارة الكورية الجنوبية السابقة، في الاعتبار.