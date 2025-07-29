أسهم سام سونغ ترتفع بعد توقيع اتفاقية مع تسلا بقيمة 22.8 تريليون وون

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قفزت أسهم شركة سام سونغ بحوالي 7% أمس الاثنين في سوق الأسهم الكورية، لتغلق عند أعلى مستوى لها في أحد عشر شهرا، حيث وصلت إلى 74 ألف وون للسهم الواحد.جاء ذلك بعد أن أعلنت شركة سام سونغ الكورية للإلكترونيات أنها وقعت مع شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات اتفاقية لإنتاج أشباه موصلات بقيمة 22.8 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 16.5 مليار دولار أمريكي.وأعلنت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة أمس الاثنين أنها حصلت على هذه الاتفاقية من عميل رئيسي، دون الكشف عن هوية ذلك العميل، وسوف تمتد الاتفاقية حتى 31 ديسمبر 2033. وتبلغ قيمة العقد حوالي 7.6% من إجمالي إيرادات سام سونغ البالغة 300.8 تريليون وون العام الماضي، مما يجعله أكبر طلب إنتاج أشباه موصلات تفوز به الشركة الكورية على الإطلاق.كما أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، لاحقا على وسائل التواصل الاجتماعي أن سام سونغ ستصنع شريحة "ايه آي 6" من الجيل التالي لصالح شركة تسلا في مصنع أشباه الموصلات الجديد في ولاية تكساس، وأضاف أن الشركة الكورية عملاقة التكنولوجيا وافقت على السماح لتسلا بالمساعدة في تعظيم كفاءة التصنيع.وتوقعت شبكة "بلومبرغ" أن تساعد هذه الصفقة في نمو إيرادات سام سونغ بنسبة 10% سنويا.