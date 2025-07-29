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الرياضة

كوريا تواجه التشيك في سلسلة مباريات البيسبول الكورية في نوفمبر

Write: 2025-07-29 10:26:48

كوريا تواجه التشيك في سلسلة مباريات البيسبول الكورية في نوفمبر

Photo : YONHAP News

سيخوض المنتخب الوطني الكوري الجنوبي للبيسبول، بقيادة المدرب "ريو جي هيون"، مباراتين تحضيريتين ضد جمهورية التشيك في قبة "غوتشوك سكاي دوم" في سيول في شهر نوفمبر القادم.
وأعلنت منظمة البيسبول الكورية أمس الاثنين أنها عقدت حفل اتفاق مع الاتحاد التشيكي للبيسبول بشأن المباريات التي ستُقام يومي 8 و9 نوفمبر.
وحضر الحفل رئيس منظمة البيسبول الكورية "هيو غو يون" والسفير التشيكي لدى كوريا "إيفان جانكاريك".
وتأتي هذه المباريات الودية ضمن سلسلة مباريات البيسبول الكورية، التي بدأت بمباراة ضد كوبا في العام الماضي، وتهدف إلى زيادة تنافسية المنتخب الكوري وتعزيز التبادلات الدولية من أجل تحسين أداء دوري منظمة البيسبول الكورية.
وتحتل جمهورية التشيك المركز الخامس عشر في تصنيفات الاتحاد العالمي للبيسبول والكرة اللينة.
ومن المتوقع أن تكون مباريات الإحماء القادمة فرصة لكوريا الجنوبية وجمهورية التشيك لتقييم بعضهما البعض، حيث وُضعت كلتاهما في المجموعة الثالثة، إلى جانب اليابان وأستراليا وتايوان، لمباريات بطولة العالم للبيسبول الكلاسيكية التي ستُقام في طوكيو في العام القادم.
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