ترامب يقول إن التعريفات الجمركية الأساسية ستتراوح بين 15% و20%

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صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس الاثنين بأنه من المرجح أن يفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 15% و20% على الواردات إلى الولايات المتحدة من الدول التي لم تتفاوض على اتفاقيات تجارية منفصلة.وأدلى ترامب بهذه التصريحات للصحفيين خلال لقائه مع رئيس الوزراء البريطاني "كير ستارمر" في اسكتلندا، حيث أوضح أن التعريفات الجمركية ستتراوح بين 15% و20% بالنسبة للشركاء التجاريين الذين لا يتفاوضون على اتفاقيات تجارية منفصلة.وقد أبرمت الولايات المتحدة اتفاقيات تجارية مع كل من بريطانيا والاتحاد الأوربي واليابان وفيتنام وإندونيسيا والفلبين.وتواصل الولايات المتحدة مفاوضاتها مع شركاء تجاريين رئيسيين آخرين، بما في ذلك كوريا الجنوبية، قبل الموعد النهائي لمفاوضات التعريفات في الأول من أغسطس.