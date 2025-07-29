كوريا الشمالية تدعو الولايات المتحدة لقبول الواقع الجديد لإنجاح المحادثات

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قالت "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي إنه إذا لم تقبل الولايات المتحدة الواقع المتغير وظلت متمسكة بالماضي، فإن المحادثات المستقبلية ستبقى مجرد أمنية من جانب واشنطن.وأصدرت "كيم يو جونغ" هذا الموقف في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء، حيث علّقت على تصريحات مسؤول في البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على الحوار مع كوريا الشمالية بشأن نزع السلاح النووي، بالقول إنه من الجدير التذكير بأن العام الجاري هو 2025 وليس 2018 أو 2019.وكان الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد عقدا قمتهما الأولى في سنغافوره في يونيو 2018، والثانية في هانوي في فبراير 2019، كما التقيا في قرية الهدنة الحدودية بين الكوريتين "بان مون جوم" في يونيو 2019.وقالت كيم أيضا إنها تقر بأن العلاقة الشخصية بين كيم والرئيس ترامب "ليست سيئة"، ولكن إذا كانت واشنطن تنوي استخدام هذه العلاقة الشخصية بين القائدين كوسيلة لإنهاء برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، فإن هذا المسعى سيكون مدعاة للسخرية.وأكدت أن كوريا الشمالية قد ضمنت وضعا لا رجعة فيه كدولة نووية، وأن البيئة الجيوسياسية قد تغيرت جذريا، محذرة من أن أي محاولة لإنكار هذا الوضع النووي ستُرفض رفضا قاطعا.