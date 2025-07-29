كوريا تكثف جهودها للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة قبل 1 أغسطس

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تبذل حكومة كوريا الجنوبية حاليا جهودا حثيثة لإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة مع اقتراب الموعد النهائي لمفاوضات الرسوم الجمركية في الأول من أغسطس.وأفادت بعض التقارير بأن وزير الصناعة الكوري "كيم جونغ كوان" ووزير التجارة "يو هان كو" قد زارا اسكتلندا أمس الاثنين للالتقاء بمسؤولين أمريكيين، بمن فيهم وزير التجارة "هوارد لوتنيك"، الذي يرافق الرئيسَ الأمريكي "دونالد ترامب" في زيارته إلى بريطانيا.وكان الوزيران الكوريان قد أجريا مفاوضات مع "لوتنيك" في واشنطن يوم الخميس الماضي، وفي مقر إقامته في نيويورك في اليوم التالي، ثم استقلا طائرة متجهة إلى اسكتلندا بعد علمهما أن "لوتنيك" سيتوجه إلى هناك لمرافقة "ترامب".وفي غضون ذلك، يعتزم وزير المالية الكوري "كو يون تشول" ووزير الخارجية "تشو هيون" الالتقاء بوزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" ووزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو" بعد غد الخميس، عشية حلول الموعد النهائي.ومن ناحية أخرى، أفادت التقارير بأن وزيرا الصناعة والتجارة يخططان لعقد أكبر عدد ممكن من الاجتماعات مع لوتنيك والممثل التجاري الأمريكي "جيميسون غرير"، في محاولة لتضييق الخلافات بين الجانبين قبل يوم الجمعة.