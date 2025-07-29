لوتنيك يقول إن مسؤولين كوريين سافروا إلى اسكتلندا لمقابلته لإجراء محادثات

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صرّح وزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك" لوسائل الإعلام بأن مسؤولين كوريين جنوبيين سافروا إلى اسكتلندا لمقابلته لإجراء محادثات تجارية.وكشف الوزير الأمريكي عن ذلك خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز أمس الاثنين، ردا على سؤال حول ما إذا كانت كوريا الجنوبية تشعر بالغيرة من اليابان، بعد إبرام اليابان اتفاقا تجاريا مع الولايات المتحدة، وما إذا كانت المحادثات جارية بين واشنطن وسيول.وقال لوتنيك إن المسؤولين الكوريين سافروا إلى اسكتلندا لمقابلته هو والممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير، حيث أكدوا حرصهم على التوصل إلى اتفاق.ويبدو أن لوتنيك يشير إلى وزير الصناعة "كيم جونغ كوان" ووزير التجارة "يو هان كو"، اللذان كانا قد عقدا جولتين من المحادثات مع لوتنيك الأسبوع الماضي في واشنطن ونيويورك، ثم سافرا إلى اسكتلندا بعد علمهما بأنه سيتوجه إلى هناك لمرافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.صرّح وزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك" لوسائل الإعلام بأن مسؤولين كوريين جنوبيين سافروا إلى اسكتلندا لمقابلته لإجراء محادثات تجارية.وكشف الوزير الأمريكي عن ذلك خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز أمس الاثنين، ردا على سؤال حول ما إذا كانت كوريا الجنوبية تشعر بالغيرة من اليابان، بعد إبرام اليابان اتفاقا تجاريا مع الولايات المتحدة، وما إذا كانت المحادثات جارية بين واشنطن وسيول.وقال لوتنيك إن المسؤولين الكوريين سافروا إلى اسكتلندا لمقابلته هو والممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير، حيث أكدوا حرصهم على التوصل إلى اتفاق.ويبدو أن لوتنيك يشير إلى وزير الصناعة "كيم جونغ كوان" ووزير التجارة "يو هان كو"، اللذان كانا قد عقدا جولتين من المحادثات مع لوتنيك الأسبوع الماضي في واشنطن ونيويورك، ثم سافرا إلى اسكتلندا بعد علمهما بأنه سيتوجه إلى هناك لمرافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.