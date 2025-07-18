وزير روسي يصل إلى بيونغ يانغ على متن أول رحلة طيران مباشرة من موسكو

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وصل وزير الموارد الطبيعية الروسي "ألكسندر كوزلوف" إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ على متن أول رحلة طيران مباشرة بين البلدين منذ 33 عاما، حيث أجرى محادثات مع وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية "يون جونغ هو".وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم إن "يون جونغ هو"، الذي يرأس الجانب الكوري الشمالي في اللجنة الحكومية المشتركة الكورية الشمالية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، قد التقى بنظيره الروسي "كوزلوف" أمس، بحضور مسؤولين حكوميين من الجانبين.وأوضح التقرير أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة القضايا المتعلقة بتنفيذ بروتوكول الاجتماع الحادي عشر للجنة التعاون الاقتصادي والعلمي بين البلدين، الذي عقد في بيونغ يانغ في شهر نوفمبر من العام الماضي.كما عقد مسؤولون من الجانبين اجتماعات قطاعية لتعزيز التبادلات والتعاون في مختلف المجالات. واستقبل رئيس الوزراء الكوري الشمالي " باك تيه سونغ" الوزير الروسي "كوزلوف"، الذي كان قد وصل إلى مطار بيونغ يانغ الدولي على متن أول رحلة طيران مباشرة بعد استئناف تلك الرحلات بين البلدين، حيث تقوم شركة "نورد ويند" الروسية بتشغيل رحلة مباشرة واحدة شهريا في الوقت الحالي.